Schweiz 2 10:05 bis 10:35 Jugendserie Dance Academy Hitzewelle AUS 2010 Stereo Merken An der Akademie beginnen die Vorbereitungen für die Aufführung "Der Nussknacker", und die Besetzung der Rollen ist das Hauptgesprächsthema. Gleichzeitig ächzt Sydney gerade unter einer Hitzewelle. Bei den schweisstreibenden Temperaturen ist ein vernünftiges Training kaum möglich. Also werden die Übungsstunden kurzerhand ins Schwimmbad verlegt, eine willkommene und erfrischende Abwechslung. In einer ruhigen Minute gesteht Sammy Kat seine neuesten Gefühlsverwirrungen: Er glaubt, seine Gefühle für Christian gingen über rein freundschaftliche hinaus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Xenia Goodwin (Tara Webster) Alicia Banit (Kat Karamakov) Dena Kaplan (Abigail Armstrong) Tom Green (Sammy Lieberman) Jordan Rodrigues (Christian Reed) Tim Pocock (Ethan Karamakov) Tara Morice (Miss Raine) Originaltitel: Dance Academy Regie: Cherie Nowlan Drehbuch: David Hannam, Joanna Werner Kamera: Martin McGrath Musik: Steve Willaert