ATV 20:15 bis 22:20 Komödie Briefe an Julia USA 2010 2016-10-08 16:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Journalistin Sophie reist mit ihrem Verlobten Victor, einem angehenden Restaurantbesitzer, nach Verona. Sophie freut sich auf einen romantischen Urlaub, doch Victor kann sich nur für die kulinarischen Köstlichkeiten der Region begeistern. So zieht Sophie alleine los und findet in der Heimatstadt von Romeo und Julia Gleichgesinnte. "Julias Sekretärinnen" nennen sich die vier Frauen, die tagtäglich Briefe von Liebenden aus aller Welt beantworten. Als Sophie den Brief einer gewissen Claire entdeckt, der mehr als 50 Jahre alt ist, beschließt sie ihn zu beantworten. Nur ein paar Tage später steht Claire vor ihrer Tür und die beiden Frauen begeben sich auf eine ganz besondere Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Seyfried (Sophie Hall) Vanessa Redgrave (Claire Smith-Wyman) Franco Nero (Lorenzo Bartolini) Christopher Egan (Charlie Wyman) Gael García Bernal (Victor) Luisa Ranieri (Sekretärin Isabella) Oliver Platt (Chefredakteur Bobby) Originaltitel: Letters to Juliet Regie: Gary Winick Drehbuch: Jose Rivera, Tim Sullivan Kamera: Marco Pontecorvo Musik: Andrea Guerra Altersempfehlung: ab 6