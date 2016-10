Anixe HD 10:30 bis 11:30 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Ein ganzer Kerl D 2000 Merken Der Polizeibeamte Heiko Ritter wird beim Einsatz in einem Abbruchhaus durch eine Gasexplosion verletzt. Sein Kollege Manfred kann erst einige Stunden später geborgen werden. Miriam wartet im Krankenhaus auf ihre Mutter und da wird doch tatsächlich ihr Lieblingsstar Ayman eingeliefert! Sie muss unbedingt zu ihm, doch was sie auch anstellt, sie kommt nicht an seiner wachsamen Managerin Doro vorbei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Marcus Mittermeier (Heiko Ritter) Rika Schwartz (Corinna Ritter) Axel Buchholz (Manfred Kolbe) Sarah Alles (Miriam Dauchauer) Anna Zimmer (Iris Dauchauer) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Christa Mühl Drehbuch: Jörg Brückner Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer