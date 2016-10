Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Offene Wunden D 2000 Merken Siegmar Ruschke liest in der Zeitung eine Anzeige: "Mama ist tot!". Unter der angegebenen Adresse findet er ein junges Mädchen in desolatem Zustand, das sich, aus Schmerz um den Verlust der Mutter, am ganzen Körper Wunden zugefügt hat - er bringt sie ins Krankenhaus. Siegmar behauptet, ein Freund der Mutter zu sein, doch das Mädchen kennt ihn nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Matthias Zahlbaum (Siegmar Ruschke) Birte Berg (Heidi Ruschke) Farina Jansen (Josephine) Stephanie Stumph (Kathleen Limbach) Carl Achleitner (Andreas Wachniak) Horst Weinheimer (Friedrich Junge) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Karin Hercher Drehbuch: Ingrid Föhr, Clemens Berger Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer