Anixe HD 10:30 bis 11:30 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Doppeltes Spiel D 2000 Martin Lamm wird nach einem Autounfall mit einem Blackout eingeliefert. Seine hochschwangere Frau ist voller Sorge - Stefanie versucht, sie zu beruhigen. Am nächsten Tag trifft Stefanie bei Martin Lamm eine andere Dame, die sich als dessen Frau vorstellt... Frank Kasparek ist nicht sehr beliebt - die Schwestern würden am liebsten einen großen Bogen um ihn machen. Schauspieler: Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Silke Matthias (Susanne Lamm) Michael Schreiner (Frank Kasparek) Thomas Frey (Bruno Baumann) Jacqueline Svilarov (Fränzi) Horst Weinheimer (Friedrich Junge) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Karin Hercher Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer