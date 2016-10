Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Familienbande D 1998 Merken Der Unfalltod seines Sohnes hat Dieter Volkert so schwer getroffen, dass er mit einem Herzanfall zusammenbricht. Er gibt seiner Schwiegertochter die Schuld an dem Unglück, und auch der Zeuge sagt gegen sie aus. Als sie einen Schwächeanfall erleidet, stellen die Ärzte fest, dass sie schwanger ist ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Sabine Landgraeber Drehbuch: Andreas Heckmann Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer