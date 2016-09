Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Abschied für immer D 1999 Wieder da Merken Gregor Gronau bricht während der Arbeit zusammen und stürzt in einen Brunnen. Halb ertrunken wird er ins Luisenkrankenhaus eingeliefert, wo festgestellt wird, dass er HIV-positiv ist. Stefanny sucht nach Angehörigen und stößt dabei auf eine junge Frau mit zwei Kindern, die gerade in den Hochzeitsvorbereitungen für ihre zweite Ehe steckt ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Karin Hercher Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer