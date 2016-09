WDR 22:10 bis 00:10 Drama Im Winter ein Jahr D, USA 2008 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Im Winter ein Jahr" erzählt die Geschichte einer zerrissenen Familie, eines Kampfes um so etwas wie Normalität nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Eliane Richter beauftragt den Maler Max Hollander ein Bild von ihren beiden Kindern, Lilli und Alexander zu malen. Lilli ist eine talentierte junge Tänzerin, ihr Bruder Alexander ist vor einem knappen Jahr tödlich verunglückt. Um seine Modelle besser zu verstehen, lädt Max Lilli zu Sitzungen in sein Atelier ein. Neben Skizzen und Fotos von dem Mädchen macht Max den vorsichtigen Versuch, tiefer in das Leben der beiden Geschwister einzutauchen. Aus einer anfänglichen Ablehnung Lillis gegenüber dem Bild entwickelt sich langsam der Wunsch, selbst zu begreifen, was ihre Beziehung zu ihrem Bruder ausgemacht hat. Aber auch in Max setzt sich etwas in Bewegung. Auch in seinem Leben gibt es ungelöste Rätsel und Herausforderungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karoline Herfurth (Lilli Richter) Josef Bierbichler (Max Hollander, Maler) Corinna Harfouch (Eliane Richter) Hanns Zischler (Dr. Thomas Richter) Misel Maticevic (Aldo) Cyril Sjöström (Alexander Richter) Daniel Berini (Tom) Originaltitel: Im Winter ein Jahr Regie: Caroline Link Drehbuch: Caroline Link Kamera: Bella Halben Musik: Niki Reiser Altersempfehlung: ab 12