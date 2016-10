ORF 2 10:20 bis 11:00 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 26 Keiner ist mit nichts zufrieden A 1997 2016-10-10 03:00 Untertitel Merken Kudrnac will eine Kaisermühlen-Chronik schreiben und bittet Robert Henker um Mitarbeit. Erwin Schoitl ist nicht nur arbeitslos, sondern völlig pleite und erhofft sich von einem reichen Schulfreund in Kärnten finanzielle Hilfe. Geld erwartet sich auch Joschi Täubler von der Versicherung, nachdem er gleich in eine Reihe von Unfällen verwickelt ist.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Walter Langer (Kudrnac) Christian Spatzek (August Schimek) Evelyn Engleder (Nancy) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Walter Kindler Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan