ORF 2 09:55 bis 10:40 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 25 Schön wär's auf einer Insel A 1997 Untertitel Die Affäre Wilma Gneissers mit Sektionschef Spengler endet für Wilma auf eine sehr unangenehme Weise. Rudi Gneisser's Verhältnis mit Aranka nimmt ebenfalls unangenehme Formen an, da auch Aranka's Freundin Ilona und ihr Zuhälter bei ihm einziehen. Franzi will Sabine heiraten und Robert Henker macht sich an Irene Vesely heran. Bei einer Messerstecherei wird Trautmann verletzt.Buch: Ernst Hinterberger Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Wilma Gneisser) Claudia Androsch (Sabine Leitner) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Walter Kindler Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan