ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 11 Väter und Söhne A 1997 Untertitel Merken Wenzel kommt auf Rat der Kinderpsychologin in ein Internat, wo er seine Freundin Jette wieder trifft. Fanny lernt fleißig für die Anwaltsprüfung. Vincenz Strobel unterstützt sie, dabei kommen sich die beiden näher. Vater und Sohn Meingraf sind zu einer Sitzung unterwegs. Es kommt zu einem heftigen Streit, und Meingraf Senior steigt mitten am Weg aus dem Auto aus.Buch: Knut Boeser In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Mischa Fernbach (Nico Hofer) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franz Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimeck) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Knut Boeser Kamera: Rudolf H. Murth, Helmut Nocar Musik: Gert Schuller