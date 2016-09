ORF 2 03:15 bis 04:20 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 15 Wie aus dem Gesicht geschnitten A 1996 Untertitel Merken Gitti Schimek ist Großmutter geworden. August ist völlig überdreht, einen Sohn bekommen zu haben. Er sieht ihn schon als strammen Polizeioffizier. Joschi hat endlich in einem Abbruchhaus Räume für seinen geplanten Fitnessclub gefunden. Sebesta soll sein Barkeeper werden. Ines, die Tochter von Gitti Schimek, lässt sich wieder einmal anschauen. Seit kurzem ist sie mit Abdul, einem ägyptischen Studenten liiert. Lena erleidet eine Fehlgeburt, als sie mit Gitti in der Trafik Zeitungen ordnet. Möglicherweise wird sie nie wieder ein Kind bekommen können.Mit Marianne Mendt (Gitti Schimek), Götz Kauffmann (Rudi Gneisser), Peter Fröhlich (Erwin Schoitl),Christian Spatzek (August Schimek), Doris Hick (Ines), Dorothea Parton (Lena), Adi Hirschal (Rene), Herbert Fux (Sebesta) u.a.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Christian Spatzek (August Schimek) Doris Hick (Ines) Dorothea Parton (Lena) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Walter Kindler Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan