ORF 1 02:10 bis 02:50 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Fremde Augen CDN 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Compter des Team One wurde gehackt. Auf allen Bildschirmen läuft ein Video, in dem der Diebstahl eines Lastwagens gezeigt wird. Was zunächst nicht klar ist: Der Lastwagen enthält giftige Chemikalien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Hugh Dillon (Ed Lane) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Clé Bennett (Raf Rousseau) Olunike Adeliyi (Leah Kerns) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Aubrey Nealon Kamera: Mathias Herndl Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16

