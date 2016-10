ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie Shit! My Dad Says Schnurrbart für alle! USA 2011 Stereo 16:9 Merken Als Vince überraschend mit einem Schnurrbart zur Türe hereinkommt, entbrennt zwischen ihm und Henry ein Wettstreit. Eine Woche bleibt den Brüdern, um sich den schönsten Oberlippenbart sprießen zu lassen. Unterdessen eckt Ed bei der ersten Nachbarschaftsrat-Sitzung mächtig an. Durch sein eingelegtes Veto gegen eine Bremsschwelle in der Straße provoziert er vor allem Rosemary, auf die er ein Auge geworfen hat. Bonnie überzeugt ihren Schwiegervater, dass ein wenig Romantik nicht schaden kann. Ed gibt sein Bestes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Dr. Edison Milford Goodson III) Jonathan Sadowski (Henry Goodson) Nicole Sullivan (Bonnie Goodson) Will Sasso (Vince Goodson) Kurt Ela (Policeman) Don Lake (Marvin) Bob Larkin (Irving) Originaltitel: $#*! My Dad Says Regie: Ted Wass Drehbuch: Jeff Astrof Kamera: Gregg Heschong Musik: Paul Buckley