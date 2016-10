ORF 1 22:00 bis 22:45 Krimiserie Der letzte Bulle Die Jagd beginnt D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Merken Mick hat den Polizeidienst quittiert und lebt in einer Waldhütte. Seine Kollegen vermissen ihn, vor allem Andreas, der sich mit Micks streberhaftem Nachfolger herumschlagen muss. Doch Mick will auf keinen Fall zurückkehren, zu enttäuscht ist er von seinen ehemaligen Freunden und Kollegen. Das ändert sich, als Andreas den Mord an einem Taxifahrer klären muss und dabei feststellt: Die Mordwaffe ist dieselbe Waffe, mit der Mick ins Koma geschossen wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Tatjana Clasing (Uschi) Robert Lohr (Roland Meisner) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Daniel Zillmann (Volker Lammerich) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Robert Dannenberg, Richard Kropf, Stefan Scheich Kamera: Moritz Anton Musik: Thomas Klemm

