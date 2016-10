ORF 1 20:15 bis 22:05 Actionfilm Taffe Mädels USA 2013 2016-10-08 01:40 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nach ihren Erfolgen als "Miss Undercover" verkörpert Sandra Bullock erneut eine FBI-Agentin. Als die taffe Agent Ashburn für einen Spezialauftrag nach Boston geschickt wird, trifft sie auf die recht unkonventionelle Agent Mullins. Das ungleiche Duo soll einen Drogenboss hochnehmen und muss an einem Strang ziehen - ob es den Ladies nun gefällt oder nicht. Es zeigt sich allerdings, dass gerade in ihrer Verschiedenheit ihre Stärke liegt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Ashburn) Melissa McCarthy (Mullins) Demián Bichir (Hale) Marlon Wayans (Levy) Michael Rapaport (Jason Mullins) Jane Curtin (Mrs. Mullins) Spoken Reasons (Rojas) Originaltitel: The Heat Regie: Paul Feig Drehbuch: Katie Dippold Kamera: Robert D. Yeoman Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12