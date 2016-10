ORF 1 03:05 bis 03:45 Mysteryserie Supernatural Es sind schon wieder Clowns USA 2012 Stereo 16:9 Merken Sam und Dean sind in Kansas, wo sich in einer Kleinstadt äußerst dubiose Todesfälle ereignet haben, die irgendwie in Verbindung mit einem Vergnügungs-Park für Kinder stehen. Der Fall wird insbesonders für Sam zu einem wahren Albtraum, hat er doch panische Angst vor Clowns. Und natürlich wird er prompt von zwei bösen Clowns attackiert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Michael Blackman Beck (Howard) Caroline Cave (Libby) Jennifer Spence (Jean Holiday) Laura Jaszcz (Mrs. Pogue) Dagan Nish (Cliff) Originaltitel: Supernatural Regie: Mike Rohl Drehbuch: Andrew Dabb, Daniel Loflin Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 404 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 199 Min. Whores' Glory

Dokumentation

ARTE 01:20 bis 04:05

Seit 144 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 134 Min.