ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Vergiftet USA 2012 2016-10-20 01:50 Stereo Merken In einer Bar wird die Leiche eines Mannes entdeckt, der offenbar an einer Drogen-Überdosis gestorben ist. Doch die Autopsie ergibt, dass er vergiftet wurde. Das Opfer erweist sich als ein Kollege: Detective Michael Adams aus Las Vegas. Die Ermittler vermuten, dass sein Tod mit einer aktuellen Ermittlung zu tun hat, aber laut seinem Partner Richard Connor hatte Adams gerade keinen Fall. Eine andere Spur führt das Team zu Laura Elkins, mit der Adams offenbar kurz vor seinem Tod Kontakt hatte. Parallel zur Ermittlung beschäftigt Sharon die Tatsache, dass Rusty ein ganzes Wochenende mit seinem leiblichen Vater verbringen möchte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) G. W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Stacey K. Black Drehbuch: Mike Berchem Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 86 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 71 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 56 Min.