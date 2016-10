ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Folge: 87 Katz und Maus USA 2016 2016-10-20 00:00 Stereo Merken Maura tappt in eine gefährliche Falle: Sie wird zu einem angeblichen Tatort gelockt, an dem eine Gestalt auf sie wartet, sie brutal angreift und entführt. Es handelt sich vermutlich um den gleichen Täter, der Jane seit Monaten drangsaliert. Jane und das Team werten fieberhaft die Spuren am Tatort aus, um ihre Kollegin so schnell es geht zu finden. Die Auswertung des Funkmastes am Entführungsort führt die Ermittler auf die Spur von Joe Harris, einem im Frauengefängnis tätigen Psychiater. Durch einen Informanten erhält Harris den Hinweis, dass die Ermittler ihm dicht auf der Spur sind und schafft es in letzter Sekunde, mit Maura zu fliehen. Der gelingt es jedoch, wichtige Hinweise zu hinterlassen. Dank Janes unerschütterlichem Willen, Maura zu finden und Maura geschicktem Verhalten, eröffnen sich für die Beamten wichtige Wege, die zu ihrer Kollegin führen. Doch die wichtigsten Fragen gilt es noch zu beantworten: Warum will sich Harris an Jane rächen und für wen arbeitet er? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Bruce McGill (Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Adam Sinclair (Kent Drake) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Kevin G. Cremin Drehbuch: Jan Nash Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16