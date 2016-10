ATV 16:00 bis 16:25 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Die Marionettenfrau USA 1996 2016-10-21 12:40 Stereo Merken Tims Chef Bud möchte, dass sie beide mit ihren Frauen einmal zum Bowling gehen. Jill ist von der Idee nicht gerade begeistert, weil sie an diesem Abend zu einer interessanten Vorlesung gehen wollte. Trotzdem begleitet sie Tim, weil sie weiß, dass er seinen Chef nicht verärgern will. Da sich der ehrgeizige Bud als schlechter Verlierer erweist, verliert Tim absichtlich. Doch Jill hält von dieser Taktik nichts und besiegt Bud. Daher ist Tim nun überzeugt, gekündigt zu werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson, Jr.) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Ruth Bennett Kamera: Donald M. Morgan

Jetzt im TV Wunderschön!

Reise

3sat 15:00 bis 16:30

Seit 87 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 15:00 bis 17:00

Seit 87 Min. Lenas Ranch

Trickserie

KI.KA 15:50 bis 16:35

Seit 37 Min. Verdachtsfälle

Dokusoap

RTL 16:00 bis 17:00

Seit 27 Min.