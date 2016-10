ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Hot in Cleveland Folge: 48 Blutleere Vampire USA 2012 2016-10-21 05:50 Stereo Merken Putzfrau Jacki treibt Victoria mit ihrer allzu lockeren Arbeitseinstellung fast in den Wahnsinn. Als Jacki dann auch noch versehentlich Victorias "Emmy" zerbricht, ist das Maß voll. Melanie ist derweil von ihrem Date mehr als genervt. Und Joy findet heraus, dass der Mann, der behauptet, ihre Jugendliebe Rick Springfield zu sein, sie belogen hat. Klar, dass die Frauen ihre Widersacher aus dem Haus werfen möchten. Nur blöd, dass da ein Polizist auftaucht, der mitteilt, dass eine Ausgangssperre verhängt wurde und sie das Haus nicht mehr verlassen dürfen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Rhea Perlman (Jacki) Georgia Engel (Mamie) Rick Springfield (Tom) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Chuck Ranberg, Anne Flett-Giordano Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman