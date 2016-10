ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Doppeltes Spiel USA 2013 2016-10-21 06:15 Stereo Merken Für die Mitglieder von ULTRA ist Stephen ein gefundenes Fressen. Sie versuchen, das Gehirn des jungen Mannes mit übernatürlichen Kräften zu scannen. John befiehlt Cara heimlich, Stephen zu helfen. Stephen macht sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach seinem vermissten Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Nick Eversman (Kurt Rundle) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Danny Cannon Drehbuch: Phil Klemmer, Jeff Rake Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12