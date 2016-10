ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Stress hoch vier USA 2002 Stereo Merken Lorelai und Rory befinden sich im Thanksgiving-Stress: Sie müssen es irgendwie schaffen, an einem Tag vier verschiedene Essenseinladungen wahrzunehmen. Das dabei entstehenden Chaos ist vorprogrammiert: Nach einem ersten Dinner bei Lane und ihrer Mutter geraten Lorelai und Rory bei Luke gemeinsam mit Jess unweigerlich in eine Doppeldate-Situation. Dem anschließenden Besuch bei Sookie und Jackson folgt zum Abschluss das Abendessen bei Emily und Richard. Dort erfährt Lorelai, dass sich Rory auch für Yale beworben hat, und wirft ihren Eltern vor, ihre Tochter manipuliert zu haben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 412 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 172 Min.