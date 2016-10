ATV 11:05 bis 12:05 Actionserie Longmire Appartement 32 USA 2014 Stereo Merken Vics Ehemann Sean taucht in Walt Longmires Büro auf und beschuldigt den Sheriff, eine Affäre mit seiner Frau zu haben, nachdem ihm belastende Fotos der beiden zugespielt wurden. Indessen macht Branch auf eigene Faust weitere Nachforschungen zu David Ridges, während sich Walt, Vic und Ferg um einen neuen Fall kümmern müssen: Bei einem Wochenende in der Wildnis wurde ein Gruppenleiter der veranstaltenden Organisation ermordet. Während die im ganzen Gebiet verstreuten Teilnehmer des Abenteuerurlaubs erst zusammengefunden werden müssen, kommt jeder der jungen Erwachsenen als Täter in Frage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Michael Mosley (Sean Moretti) Originaltitel: Longmire Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: James M. Muro Musik: David Shephard