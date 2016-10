ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Folge: 200 Wer schön sein will... USA 2007 2016-10-20 13:10 Stereo Merken Als Spence seinen Job bei der U-Bahn verliert, bietet ihm Kelly an, sich bei ihr um die alltäglichen Hausarbeiten zu kümmern. Allerdings fühlt sich Spences Mitbewohner Danny dadurch bald so vernachlässigt, dass er eines Tages bei den Palmers auftaucht und Spence eine Szene macht. Kellys Sohn malt ein Bild von Arthur, auf dem er furchtbar schiefe Zähne hat. Arthur beschließt daraufhin, seine Zähne richten zu lassen, und bittet Carrie und Doug, ihm bei der Finanzierung einer Zahnspange zu helfen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Austin Astrup (Major) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Chris Downey, David Bickel Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar