ATV 16:00 bis 16:25 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Eine steile Sache USA 1996 2016-10-20 12:40 Stereo Die attraktive Reporterin Kelly Barnes dreht ein Porträt über Tim und seine Sendung. Während der Dreharbeiten findet Kelly ganz offensichtlich großes Gefallen an dem Heimwerker, aber Tim bemerkt das zunächst nicht. Als die Reporterin in ihren Avancen dann deutlicher wird, muss Tim entscheiden, ob sein Macho-Gehabe echt oder nur Fassade ist... Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson, Jr.) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Bruce Ferber, Lloyd Garver Kamera: Donald M. Morgan