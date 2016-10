ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Hot in Cleveland Folge: 47 Alles nur aus Gummi USA 2012 2016-10-20 05:50 Stereo Merken Der jährliche Ball in einem exklusiven Country Club naht. Klar, dass sich die vier Freundinnen dieses Ereignis nicht entgehen lassen möchten. Melanie, Joy und Victoria wollen darüber hinaus in den Club aufgenommen werden. Auf dem Ball treffen die Frauen auf jede Menge alte Bekannte: Joy begegnet Colin, der überraschenderweise frisch verlobt ist. Elka trifft auf ihren ehemaligen Arbeitgeber Jameson, mit dem sie noch eine Rechnung offen hat, weil er sie 1947 gefeuert hat. Nun sieht sie ihre Chance, sich an ihm zu rächen. Als sie dem charmanten Jameson begegnet, ändert sich das allerdings?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Edward Asner (Jameson) Jon Lovitz (Artie) James Patrick Stuart (Colin) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sebastian Jones Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman