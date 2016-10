ATV 05:50 bis 06:15 Comedyserie Hot in Cleveland Folge: 46 Heiß und schwer USA 2012 Stereo Merken Victoria arbeitet an einer neuen Story: Inkognito legt sie sich einen Fatsuit an und mischt sich unter die Leute. Sie möchte mit ihrem Beitrag beweisen, dass die Bewohner in Cleveland dicke Menschen diskriminieren und nebenbei will Victoria damit auch den Ohio-News-Award gewinnen. Diesen Preis findet auch ihr kaltherziger Kollege Colin reizvoll, der sich ebenfalls mittels Fatsuit in den korpulenten Chuck verwandelt. Zufällig begegnet Joy dem gefühlsbetonten und charmanten Chuck. Die beiden verstehen sich sofort blendend und verabreden sich zu einem Date. Joy ahnt nicht, dass es sich dabei eigentlich um Colin handelt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) James Patrick Stuart (Colin) Reid Scott (Sam) Echo Kellum (Aaron) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Rachel Sweet Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman

