ATV 22:45 bis 23:40 Krimiserie Rizzoli & Isles Der Heckenschütze USA 2011 2016-10-18 02:05 Stereo Merken Als unter der Leitung von Professor Dwayne Cravitz in einem Park Kampfhandlungen des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges authentisch nachgestellt werden sollen, wird einer der Darsteller plötzlich von einer echten Kugel tödlich getroffen. Da Maura feststellt, dass er durch einen Streifschuss starb, vermutet Jane, dass der Schuss eigentlich jemand anderem galt. Wenig später feuert der Heckenschütze erneut in eine Menschenmenge, was ein weiteres Leben fordert. Doch als der Täter wieder zuschlägt, führt eine Zeugenaussage die Ermittler zu Kathleen Dunn. Sie war bis vor kurzem Cravitz' Assistentin und hat ihn wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt. Cravitz kam aber ungeschoren davon?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Janet Tamaro, Elizabeth Benjamin Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12