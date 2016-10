ATV 21:50 bis 22:45 Krimiserie Rizzoli & Isles Foul USA 2011 2016-10-18 01:15 Stereo Merken Der Baseball-Coach Ron McKenna wurde tot in der Dusche aufgefunden. Das Team glaubt an einen Unfall, doch Mauras Autopsie beweist, dass McKenna mit einem Baseballschläger getötet wurde. Jane erfährt indessen, dass McKenna nur der Öffentlichkeit gegenüber als Coach auftrat. In Wahrheit wurde er aber eingestellt, um dafür zu sorgen, dass der Superstar des Teams, Manny Vega, die Finger von Alkohol und Drogen lässt. Da Vega zuletzt oft Wutanfälle hatte, gerät er in Verdacht, seinen Aufpasser ermordet zu haben. Doch dann stirbt Vega bei einem Autounfall, und Maura stellt fest, dass ihn jemand langsam vergiftet hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Colin Egglesfield (Tommy Rizzoli) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Holly Dale Drehbuch: Janet Tamaro, David Gould Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12