ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Folge: 199 Hund zu verschenken USA 2006 2016-10-19 13:10 Stereo Danny beichtet seinen Freunden, dass er viel Geld beim Wetten verloren hat. Arthur beschließt, Danny beim Kampf gegen seine Spielsucht zu helfen, verfällt aber schon bald selbst der Sucht. Doug und Carrie müssen indessen feststellen, dass in ihrem Viertel eine Party stattfindet, zu der sie nicht eingeladen wurden. Doug will das nicht akzeptieren und geht trotzdem zu dem Fest. Um bei seinen Nachbarn Sympathiepunkte zu sammeln, behauptet Doug, ein Hundeliebhaber zu sein - und bekommt prompt einen Basset geschenkt?. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Tim Bagley (Glenn) Mookie Barker (Phil) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Chris Downey Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar