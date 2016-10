ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Das Ende der Menschheit? USA 2014 2016-10-19 06:15 Stereo Merken Da Jedikiah nun auch über Superkräfte verfügt, dringt er bei Ultra ein und versucht Roger aus der Maschine zu befreien. Als Roger erkennt, dass Jeds Kräfte dafür nicht ausreichen, fleht er ihn an, ihn zu töten, um die Maschine abzuschalten und damit die Menschheit zu retten. Nachdem Russell einsehen musste, dass es ein fataler Fehler war, dem Gründer zu vertrauen, verhindert er, dass ein von Natalie angeführtes Ultra-Killerkommando auch noch Cara tötet. Nach dem Tod seines Vaters ist Stephen entschlossen, die Maschine endgültig zu stoppen, die trotz Rogers Tod noch immer weiterläuft. Cara, John und Astrid versuchen Ultra abzulenken, um Stephen den Zugang zur Maschine zu ermöglichen? Serienfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Simon Merrells (Leader of Ultra) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Phil Klemmer Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12