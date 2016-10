ATV 05:50 bis 06:15 Comedyserie Hot in Cleveland Folge: 45 Im Netz der Spinne USA 2012 Stereo Merken Die Freundinnen wollen sich ein paar Tage Ruhe gönnen und begeben sich in das Ferienhaus von Max. Auch Männerbesuch hat sich angekündigt: Melanie erwartet ihren neuen Freund K.C. und Joy freut sich auf ein Treffen mit ihrem Ex Kyle, jenen Mann, der sie damals am Traualtar stehen ließ. Die beiden Frauen ahnen allerdings nicht, dass K.C. und Kyle ein und dieselbe Person sind. Dass diese Tatsache neue Turbulenzen mit sich bringt, versteht sich fast von selbst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Steven Weber (Kyle) Curtis Armstrong (Clark) Christopher Gorham (Casey) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sam Johnson, Chris Marcil Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman