Reportage Der Grosse Österreich Test - Moravec undercover A 2016 Immer mehr Portale bieten professionelle Hundebetreuung für den vielbeschäftigten Hundebesitzer an, die Preise für eine Stunde Hundesitting variieren zwischen 5 und 50 Euro. Eigentlich ein toller Service aber es soll ja nicht irgendwer in die eigenen vier Wände kommen und auf den flauschigen Liebling aufpassen. Wir testen mit versteckter Kamera was passiert, wenn das Herrchen weggeht und der Hundesitter eine Stunde lang ganz alleine mit dem Hund ist. Die Auswahl an verschiedenen Frischhaltedosen ist riesig und für den Verbraucher geradezu unübersichtlich. Es gibt sie in allen Variationen, von klein bis groß, von billig bis sehr teuer. Wir wollen in unserem Test Frischhaltedosen aus 3 verschiedenen Preisklassen miteinander vergleichen und sehen ob es tatsächlich Qualitätsunterschiede gibt, die den enormen Preisunterschied rechtfertigen. Und das Stylingexperiment - Wie würde ein Mann eine Frau stylen wenn er könnte wie er wollte? In dem Fall wohl nach dem Motto weniger ist mehr, oder? Wir wollen wissen: Stimmt es wirklich, dass Männer Frauen so sexy wie möglich sehen wollen, also mit tiefen Ausschnitten und kurzen Kleidchen?. Moderation: Andreas Moravec Originaltitel: Der Große Österreich Test - Moravec undercover