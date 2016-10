ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Ich hätte einen Affen nehmen sollen USA 2008 2016-10-18 16:55 Stereo Merken Weil er zu bequem ist, zum Bankautomaten zu gehen, leiht sich Charlie bei Alan Geld fürs Tanken. Als er am nächsten Tag nicht pünktlich zurückzahlt, zapft ihm Alan den Sprit ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12