ATV 15:30 bis 16:00 Comedyserie 2 Broke Girls Der düpierte Deportierte USA 2015 Stereo Merken Max und Caroline bereiten alles für die Eröffnung einer Filiale des High-Restaurants vor und sind wenig begeistert, als sie erfahren, dass der neue Ableger ausgerechnet am Flughafen JFK sein soll. Auf Olegs Junggesellenabschied verrät Han versehentlich ein Geheimnis, was weitreichende Konsequenzen hat: Sophie will als Reaktion nämlich die Hochzeit mit Oleg absagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Patrick Cox (John) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Michelle Nader Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12