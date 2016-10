ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Charlie bringt den Müll raus USA 2014 Stereo Merken Der Müllmann Jimmy (Will Sasso) führt einen Kleinkrieg mit Charlie (Charlie Sheen), der darin gipfelt, dass Charlie einen Brandsatz auf Jimmys Müllfahrzeug wirft. Ein Richter verurteilt Charlie daraufhin dazu, an einem Anti-Aggressions-Training teilzunehmen. Unterdessen konkurrieren Nolan (Derek Richardson) und Lacey (Noureen DeWulf) um den Job des Hausverwalters, weil der mietfreies Wohnen mit sich bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Renée Estevez Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 12