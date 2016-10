ATV 11:40 bis 12:35 SciFi-Serie Tomorrow People Angriff auf Ultra USA 2014 2016-10-18 06:15 Stereo Merken Der Gründer hat die Explosion überlebt und verfolgt weiter das Ziel, mit Hilfe der Maschine die gesamte Menschheit zu vernichten. Jedikiah bittet einen befreundeten Senator um Unterstützung gegen Bathory, doch der Politiker hält ihn für verrückt und lässt ihn in die Psychiatrie einweisen. Da der Gründer die Maschine nur in Betrieb nehmen kann, indem er Roger in sie zwingt, will dieser mit seiner Familie sofort die Stadt verlassen. Aber Stephen überzeugt seinen Vater davon, den Kampf aufzunehmen. Der Gründer droht jedoch alle Tomorrow People zu töten, sollten sie ihm Roger nicht ausliefern. Denn im Körper aller Tomorrow People befinde sich ein von Ultra gesteuerter Tracer, der auch über eine Tötungsfunktion verfüge?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Simon Merrells (The Founder / Leader of Ultra) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Dermott Downs Drehbuch: Micah Schraft, Leigh Dana Jackson Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12