ATV 05:35 bis 05:55 Comedyserie Hot in Cleveland Folge: 44 Alte Liebe rostet doch USA 2012 Stereo Es ist Valentinstag und keine der drei Freundinnen hat eine Verabredung. Das soll sich ändern! Sie beschließen, im Internet ihre ehemaligen Liebhaber auszuforschen und im Anschluss wiederzutreffen. Soweit der Plan, doch der Abend verläuft ganz anders als gedacht: Als Victorias Ex-Mann Clark auftaucht, erkennt sie ihn kaum wieder. Auch Melanies Treffen mit ihrer Jugendliebe Nick nimmt eine überraschende Wende. Und auch Joys Date steht unter keinem guten Stern?. Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Carl Reiner (Max) Steven Weber (K.C.) Curtis Armstrong (Clark) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Eric Zicklin Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman