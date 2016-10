ATV 00:50 bis 01:35 Krimiserie Criminal Minds Wir kennen uns aus London USA 2016 Stereo Merken Die ehemalige BAU-Mitarbeiterin Emily Prentiss ist seit langem einem Serienkiller auf der Spur, der berühmte "Kollegen" in aller Welt nachahmt. Bei seiner Verfolgung starb eine englische Polizistin, Emily gibt sich die Schuld dafür, und wird seitdem von Albträumen geplagt. Als in New York ein Mord geschieht, der in das Profil des Täters passt, bittet sie ihre ehemaligen Kollegen um Hilfe. Der Serientäter hat in der Bronx eine junge Frau getötet, und eine weitere verletzt, und damit die Vorgehensweise von "Son of Sam" imitiert. Kurz darauf sterben zwei weitere Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Paget Brewster (Emily Prentiss) Ryan Caldwell (Michael Lee Peterson) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16