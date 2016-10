ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Gotham Der Sohn Gothams USA 2015 2016-10-15 02:30 Stereo Merken Jim und Harvey verfolgen die Spur einer Gruppe von mysteriösen Mönchen, die für eine Mordserie an Kriminellen in Gotham verantwortlich ist. Für Jim ist klar, dass die Mönche in Verbindung zu Galavan und dessen Plänen stehen. Aber in welcher Form? Nach Galavans Verhaftung wollen Bruce und Selina dessen Nichte Silver dazu bringen, den Namen des Mörders der Waynes preiszugeben. Doch kurz darauf werden Bruce und Silver von einem Auftragskiller entführt, der selbst Informationen zu den Nachforschungen im Fall der Waynes von Silver erzwingen will. Indessen steht Galavans Gerichtsverhandlung kurz bevor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Camren Bicondova (Selina Kyle) James Frain (Theo Galavan) Richard Kind (Aubrey James) Natalie Alyn Lind (Silver St. Cloud) Originaltitel: Gotham Regie: Rob Bailey Drehbuch: John Stephens Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12