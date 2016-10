ATV 21:05 bis 22:00 Krimiserie Criminal Minds Blinde Augen USA 2009 2016-10-15 01:35 Stereo Merken Vincent ist ein Serienmörder mit einer Zwangsneurose. Einmal im Jahr bringt er eine Frau um, die ihn an seine Mutter erinnert. Die Polizei erhält dazu ein Video, das den Mord minutiös zeigt und den Hinweis enthält, dass der Mörder Hilfe sucht und nichts gegen seine Zwanghaftigkeit tun kann. Durch Abgleich werden zehn ähnliche Morde in den letzten zehn Jahren mit Vincent in Zusammenhang gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Hardy Drehbuch: Simon Mirren Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16