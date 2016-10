ATV 2 22:20 bis 00:19 Erotikfilm Die ersten 9 1/2 Wochen USA 1998 2016-10-19 02:15 Stereo Merken Der Investment Broker Matt Wade fährt nach Louisiana, um Geschäfte mit dem Multimillionär Francois Dubois zu tätigen. Der ist an einen Rollstuhl gefesselt, seine junge Ehefrau Emily kümmert sich rührend um ihn. Rasch gibt die Schöne dem ahnungslosen Wade jedoch zu verstehen, dass ihr die Nächte ein wenig zu einsam sind und verführt ihn bei der erst besten Gelegenheit. Weitere Treffen folgen. Natürlich bleiben die heißen Liebesnächte nicht unbemerkt und der gehörnte Dubois plant einen Vergeltungsakt, der Wade in Mark und Bein fahren soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Mercurio (Matt Wade) Clara Bellar (Emily Dubois) Malcolm McDowell (Francois Dubois) Frederic Forrest (David Millman) Dennis Burkley (Sheriff Marlon Tolette) Victoria Mahoney (Chantal) James Black (Maurice Boudreau) Originaltitel: The First 9 1/2 Weeks Regie: Alexander Wright Drehbuch: Alexander Wright Kamera: John P. Tarver Musik: Norman Orenstein, Gast Waltzing Altersempfehlung: ab 16