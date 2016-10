ATV 2 20:15 bis 22:20 Komödie Cocktail USA 1988 Nach dem Buch von Heywood Gould 2016-10-19 00:20 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Frisch aus der Army entlassen, kommt Brian Flannagan mit unerschütterlichem Selbstvertrauen nach New York und will an der Wall Street seine erste Million verdienen. Weit gefehlt, denn die Banker interessieren sich nicht für einen Nachwuchs-Broker ohne College-Abschluss. Da nimmt ihn Dough Coughlin, Inhaber einer Bar der Upper East Side, unter seine Fittiche. Bald gelten die beiden als die heißesten Cocktail-Mixer der Stadt und Brian avanciert zum Star des New Yorker Nachtlebens. Berauscht von seinem Erfolg kehrt Brian dem Big Apple den Rücken zu und versucht sein Glück mit einer eigenen Bar in Jamaika. Dort lernt er auch die bezaubernde Künstlerin Jordan kennen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Brian Flanagan) Bryan Brown (Doug Coughlin) Elisabeth Shue (Jordan Mooney) Lisa Banes (Bonnie) Laurence Luckinbill (Mr. Mooney) Kelly Lynch (Kerry Coughlin) Gina Gershon (Coral) Originaltitel: Cocktail Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Heywood Gould Kamera: Dean Semler Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 16