ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Gefühls-Roulette USA 2005 2016-10-20 14:05 Stereo In die Pathologie wird die Leiche eines Mannes eingeliefert, der nach Bugs erster Vermutung an seinem Essen erstickt ist. Doch der Fall nimmt eine überraschende Wendung, als die Frau des Toten auftaucht, die Leiche in Brand steckt und sich dann selbst tötet. Als Jordan feststellt, dass die Frau im Montecito Casino in Las Vegas gearbeitet hat, wendet sie sich an Danny McCoy, der zum Sicherheitsteam des Casinos gehört. So erfährt sie, dass der Tote ein Auftragskiller war und für den Gangsterboss Jimmy Ning gearbeitet hat. Gemeinsam mit Woody finden Jordan und Danny heraus, dass Ning plant, den chinesischen Botschafter zu ermorden?. Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavannaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatyanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) John Allsopp (Vegas Detective) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Rob Fresco Kamera: John B. Aronson Altersempfehlung: ab 16