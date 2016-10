ATV 2 15:00 bis 16:45 Dokusoap Sasha Walleczek isst anders! A 2007 2016-10-20 06:50 Stereo Merken Karin - vorher: 109kg - nachher: 91 kg - minus 18kg Karin, 40, aus Wien wog zu Beginn 109kg und fühlte sich damit gar nicht wohl. Sie ernährte sich fast ausschließlich von Süßspeisen. Sie liebt Croissants und Grieskoch, was nebenbei bemerkt auch das einzige Gericht ist, das sie kochen kann. Bei einem leckeren Tiramisu mit viel Schlagobers und einem ebenso süßen Kakao stellt Sasha Karin vor die Wahl. Sie kann sich entscheiden entweder ein kurzes von ungesundem Essen geprägtes Leben oder ein Neubeginn mit Sasha Walleczek. Karin will es probieren. Es gibt einige Anfangsschwierigkeiten, weil Karin sogar daran scheitert Kartoffeln beim Kochen in Wasser anbrennen zu lassen und Sport nur vom Hören Sagen kennt. Als sie aber erfährt, dass sie bereits unter schweren gesundheitlichen Problemen, ausgelöst durch falsche Ernährung, Übergewicht und wenig Bewegung, leidet, beginnt sie doch nach zu denken. Karin hat es geschafft. Sie hat kochen gelernt, verstanden, dass sie sich nicht nur durch Zucker und Fett in unterschiedlichsten Formen ernähren kann und sie hat 18kg! abgenommen. Wolfgang - vorher: 104kg - nachher: 91kg - minus 13kg Wolfgang, 41, der sympathische Familienvater aus der Steiermark, ist Wirt und hat sich aufgrund dieser Tätigkeit innerhalb der letzten drei Jahre einige Kilos hinauf gefuttert. Der Teufelskreis hat bereits begonnen, denn aufgrund des Übergewichts schmerzen Wolfgangs Füße vom vielen berufsbedingten Gehen. Abgesehen davon nimmt er sich nie Zeit zum Essen sondern nascht jede Menge ungesundes Zeug einfach so zwischendurch ohne sich auch nur daran zu erinnern. Auch er wird von Sasha vor die Wahl gestellt. Entweder er macht weiter so und nimmt proportional zum Erfolg seines Gasthauses zu oder er entscheidet sich für die gesunden Mahlzeiten, für die er sich auch Zeit nehmen muss. Wolfgang entscheidet sich richtig und es ist höchste Zeit für ihn. Und zwar 5 Sekunden vor 12 da sind sich Sasha Walleczek und Dr. Banhegyi einig, denn Wolfgang leidet bereits an Diabetes. Ein Unglück kommt selten alleine, bald darauf kündigt auch noch Wolfgangs Koch. Nun ist Wolfgang ganz auf sich alleine gestellt und versucht seine mit Schnitzel verwöhnten Gäste und auch sich selbst auf gesunde Nahrung um zu stellen, was ihm einfach nicht gelingen will. Aber Sasha kann natürlich auch hier helfen, sie kommt, kocht, serviert und siegt. Der Sieg ist aber auch Wolfgang sicher, denn er hat in wenigen Wochen 13kg verloren. Das Gasthaus ist gerettet und Wolfgangs Leben auch, denn seine Zuckerwerte haben sich enorm verbessert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sasha Walleczek isst anders!