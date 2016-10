ATV 2 16:35 bis 19:00 Oper La Traviata USA 2012 Stereo Merken Oper von Giuseppe Verdi in einer Aufführung der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2012. Dirigent: Fabio Luisi. In den Hauptrollen: Natalie Dessay, Matthew Polenzani, Dmitri Hvorostovsky, u.a. (Dmitri Hvorostovsky singt im November/Dezember 2016 auch an der Wiener Staatsoper den Giorgio Germont in "La Traviata"; im September/Oktober ist er in Wien darüber hinaus als Simon Boccanegra in der gleichnamigen Verdi-Oper zu erleben). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Dessay (Violetta Valéry) Matthew Polenzani (Alfredo Germont) Dmitri Hvorostovsky (Giorgio Germont) Patricia Risley (Flora) Scott Scully (Gastone) Kyle Pfortmiller (Marquis D'Obigny) Luigi Roni (Dr. Grenvil) Originaltitel: La Traviata