ATV 2 12:55 bis 13:50 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Der Schrein CDN, USA 2008 Stereo Während der Untersuchung eines überfluteten Planeten wird McKay plötzlich von einer tödlichen Krankheit heimgesucht. Nach einiger Zeit weiß er nicht mehr, wo er ist und wer er ist. Die Krankheit scheint alle Erinnerungen auszulöschen. Ronon und Teyla berichten, dass viele ältere Menschen in der Galaxie an der rätselhaften Krankheit leiden. Auslöser dafür ist ein Parasit, der sich im menschlichen Gehirn ausdehnt. McKay wird von Stunde zu Stunde schwächer und droht den Tag nicht zu überleben. Dr. Keller arbeitet währenddessen auf Hochtouren, um eine Lösung zu finden, kommt aber einfach nicht weiter. Und die Uhr tickt unerbittlich?. Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Kate Hewlett (Jeannie Miller) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12