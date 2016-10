ATV 2 02:10 bis 03:40 Thriller Fargo USA, GB 1996 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In dem kleinen, verschlafenen Städtchen Fargo hat der glücklose Autoverkäufer Jerry Lundegaard jede Menge Ärger am Hals: Ein skrupelloser Kredithai will ihm an den Kragen, weil er seine Schulden nicht begleichen kann. Um dessen Drohungen zu entgehen, beschließt er kurzerhand, seine eigene Ehefrau Jean entführen zu lassen. Verläuft alles nach Plan, wird ihr ahnungsloser, aber gut situierter Vater zweifelsohne ein sattes Lösegeld bezahlen, das Jerry selbst einstreifen will, um seine finanziellen Schwierigkeiten zu lösen. Leider setzen seine amateurhaften Kidnapper die Entführung gründlich in den Sand und im Handumdrehen pflastern drei Leichen die Landstraße vor der Stadt. Nun steckt Jerry erst richtig in Schwierigkeiten, denn die örtliche Polizeichefin Marge Gunderson hat in dem friedlichen Nest nichts anderes zu tun, als diesen Fall zu lösen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frances McDormand (Marge Gunderson) William H. Macy (Jerry Lundegaard) Steve Buscemi (Carl Showalter) Peter Stormare (Gaear Grimsrud) Harve Presnell (Wade Gustafson) John Carroll Lynch (Norm Gunderson) Kristin Rudrüd (Jean Lundegaard) Originaltitel: Fargo Regie: Joel Coen Drehbuch: Joel Coen, Ethan Coen Kamera: Roger A. Deakins Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16

