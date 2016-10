ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Ende der Welt USA 2001 Stereo Merken Ein gewaltiger Asteroid droht die Erde zu vernichten. Um die Katastrophe zu verhindern, will SG-1 mit einem erbeuteten Goa'Uld-Gleiter auf dem Asteroiden landen und ihn mit einer Atombombe in die Luft sprengen. Zuerst läuft alles nach Plan, aber dann stellt Sam fest, dass das Innere des Asteroiden aus reinem Nacquadah besteht. Somit könnte die Atombombe eine Explosion wie eine Supernova auslösen und so ebenfalls das Ende der Erde bedeuten. Die Lage scheint aussichtslos, doch dann hat Sam eine neue Idee. Ihr Plan hat nur einen Haken: SG-1 würde die Aktion nicht überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Gary Jones (Techniker) Colin Cunningham (Major Davis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16